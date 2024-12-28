Uyuşturucu Taklidi Sosyal Medyada

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Başakşehir'de 2 şahıs, polisin uyuşturucuyla mücadele tırının önünde madde bağımlısı taklidi yaparak o anları sosyal medyada paylaştı. Yapılan paylaşım üzerine harekete geçen polis ekipleri, şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Olayın sosyal medyada izlenme uğruna yapılan bir kurgu olduğu ortaya çıktı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Başakşehir Kayabaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Park halinde olan narkotik tırının önüne gelen 2 kişiden biri uyuşturucu madde bağımlısı taklidi yapmaya başladı. Arkadaşı olan diğer kişi ise, o anları cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen Başakşehir Mobil Park polisi, bağımlı taklidi yapan kişinin özel bir üniversitede Mimarlık bölümü öğrencisi Berat Berke T. (21) olduğunu onu cep telefonuyla kaydeden kişinin ise yine özel bir üniversitede aynı bölümü okuyan Düzgüncan B. (23) olduğu belirlendi. Tespit edilen 2 şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan çalışmaların ardından olayın sosyal medyada izlenme uğruna yapılan bir kurgu olduğu ortaya çıktı.

"Anı kalması için video çektik "

Şüphelilerden Düzgüncan B.'nin ifadesinde, "Caminin önüne geldiğimizde orada Narko TIR'ı gördük. Şaka maksadıyla arkadaşım Berke de, tırın önünde garip hareketler yapmaya başladı. Ben de anı kalması için videoya çektim. Bu videoyu kendime ait olan sosyal medya hesabıma attım. Şaka amaçlı çekip paylaştım, hayatın sıkıcılığına bir nebze de olsa neşe katmak istedim. Kimseyi yanıltmak ve yöneltmek maksadı gütmedim" dediği öğrenildi.

Şahıslar serbest bırakıldı

Emniyette 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçundan adli işlem yapılan 2 şüpheli, savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Suç kayıtları olmadığı belirlenen 2 şüpheliden Berat Berke T.'den uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığının tespiti için polis eşliğinde hastanede kan alındığı öğrenildi. - İSTANBUL