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Uyuşturucu taşıyan Yunan bayraklı sürat teknesi Jandarma ve Sahil Güvenlik'ten kaçamadı

Jandarma ve Sahil Güvenlik'ten uyuşturucu operasyonu

ÇANAKKALE - Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ve Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda Yunan bayraklı sürat teknesinde 11 kilo 900 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Sürat teknesi ile yurtdışına kaçmaya çalışan aralarında kasten öldürme, kasten yaralama, PKK/KCK terör örgütü üyesi, uyuşturucu madde kullanan şüphelilerinde bulunduğu 10 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ve Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, Ayvacık İlçesi Gülpınar Köyü Kumbağlar Limanında nefes kesen bir operasyona imza attı. Yunan vatandaşı S.S. ve Y.N., Yunan bayraklı Nefeli isimli sürat teknesiyle sahile 11 kilo 900 gram skunk maddesi uyuşturucu bıraktı. Ardından sürat teknesine bindirilen kasten öldürme suçundan aranmakta olan M.T., kasten yaralama suçundan aranmakta olan O.T., PKK/KCK terör örgütüne üye olma suçundan aranmakta olan H.K., uyuşturucu madde kullanmak suçundan Z.S. ile İran vatandaşı A.E'nin yurt dışına kaçmasına imkan sağlayan organizatörler A.G., A.K., Ş.E. ve T.A. olmak üzere 11 şüpheli Jandarma ve Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Yunan vatandaşı S.S. ve Y.N. ile Türk organizatörler A.G., A.K., Ş.E. ve T.A. "Türk Vatandaşı veya Yabancının Yurt Dışına Çıkmasına İmkan Sağlamak ve Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçlarından, M.T. kasten öldürme suçundan, O.T. kasten yaralama suçundan, H.K. PKK/KCK terör örgütüne üye olma suçundan, Z.S. uyuşturucu madde kullanma suçundan tutuklandı. İran vatandaşı A.E. ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edildi.

Operasyonda, 11 kilo 900 gram uyuşturucu madde (Skunk), 2 bin 500 Euro, 1 uydu telefonu, 5 cep telefonu, 1 sürat teknesi, 2 otomobil ele geçirildi.