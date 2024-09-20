Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Tutuklandı

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Jandarma tarafından yakalanan şahıs uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da jandarma tarafından kubar esrarla yakalanan bir kişi çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan araştırma sonucu A.G.isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan aramada A.G., 690 gram kubar esrarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen A.G. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.