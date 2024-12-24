Uyuşturucu Üretimi Yapan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Uyuşturucu Üretimi Yapan Şüpheli Tutuklandı

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Edirne'de uyuşturucu üretmek için düzenek kuran S.U. isimli şahıs tutuklandı.

24.12.2024 20:16
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Uyuşturucu yetiştirmek için evine özel düzenek kuran şüpheli tutuklandı

EDİRNE - Edirne'de evine kurduğu düzenekle uyuşturucu üretip, satışını yaptığı tespit edilen S.U. isimli şahıs polis ekiplerince yapılan operasyon sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Edirne'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde harekete geçen polis ekipleri Medrese Alibey Mahallesi'ndeki bir ikamete operasyon düzenledi.

Uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen S.U. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada Satışa hazır vaziyette 8 fişek skunk, 16 gram skunk, çalışır vaziyette hassas terazi, çok sayıda kilitli poşet, uyuşturucu madde üretiminde kullanılan çok sayıda aparat (led ışık, Çadır, vantiratör, hava temizleyici, çok sayıda saksı,) 3 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti suçundan yakalanarak gözaltına alınan S.U. isimli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Uyuşturucu Üretimi Yapan Şüpheli Tutuklandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Uyuşturucu Üretimi Yapan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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