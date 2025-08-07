Uyuşturucu ve Kaçak Avcılıkla Tutuklama

Tunceli'de uyuşturucu ticareti ve kaçak avcılık yapan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı KOM ve Asayiş birimleri tarafından Mazgirt ilçesi Dallıbel Köyünde 5 Ağustos 2025 günü gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen İ.G. isimli şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Tunceli Cezaevine gönderildi.

Şahsın evinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda 50 kök kenevir bitkisi, 176 gram kubar esrar, 5 bin 900 Euro para, uyuşturucu üretiminde kullanılan filizlendirme ve iklimlendirme aparatı, ruhsatsız av tüfeği, cep telefonu, kaçak avlanan kaya kartalı trofesi, kaçak avlanan dağ keçisi boynuzu, 300 metre sulama hortumu ve "bong" olarak bilinen uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirilmişti. - TUNCELİ