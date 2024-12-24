Uyuşturucu Yakalanan Kadın Pişmanlık Duydu - Son Dakika
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Uyuşturucu Yakalanan Kadın Pişmanlık Duydu

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Aksaray'da uyuşturucudan gözaltına alınan kadın, 10 kilo yakalatmayı dile getirdi.

24.12.2024 09:05
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Uyuşturucudan yakalanan kadın: "Keşke 10 kilo yakalatsaydım"

Araçtan inerken su birikintisini gören kadın, kapısını açan polis memurunu "Geldin böyle durdun suya" diye azarladı

AKSARAY - Aksaray'da uyuşturucudan aranması olan kadın, polisin devriyesinde yakalanarak gözaltına alınırken, sağlık kontrolüne götürüldüğü sırada yanındaki polis memuruna "Keşke şöyle 10 kilo yakalatsaydım" diye pişmanlığını dile getirdi.

Olay, gece yarısı Büyük Bölcek Mahallesi Büyük Bölcek Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gece devriye atan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri şüphe üzerine 37 EZ 432 plakalı otomobile "dur" ihtarında bulundu. Aracın durması üzerine sürücü ve yanında bulunan kadını kimlik ve Genel Bilgi Taramasından geçiren polis, H.T. isimli kadının uyuşturucudan aranması olduğunu belirledi. Bunun üzerine kadın olay yerinde gözaltına alınırken, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürüldü. Hastanede polis aracından inerken yağmur nedeniyle su birikintisini gören kadın, kendisine kapıyı açan polis memurunu "Geldin böyle durdun suya" diye azarladı. Ardından suya basmamak için birkaç hamle yapan kapın, polis memurlarının eşliğinde acil servise girerken bu kez de, "Keşke şöyle 10 kilo falan yakalatsaydım" diyerek pişmanlığını dile getirdi. Sağlık kontrolünden geçirilen kadın adli işlemlerin yapılması için Aksaray Polis Merkezine götürülürken, olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

Uyuşturucu Yakalanan Kadın Pişmanlık Duydu
Kaynak: İHA

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