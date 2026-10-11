Uyuşturucudan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari Bursa İnegöl\'de yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, uyuşturucu ticareti suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan 29 yaşındaki şahıs, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Olay, İnegöl'ün Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olan Şakir Ç. (29)'nin izini tespit etti.

Şahsın Cumhuriyet Mahallesi'nde bir evde saklandığını belirleyen ekipler, adrese operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda Şakir Ç. yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilmesi bekleniyor.