Uyuşturucudan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari Bursa İnegöl'de yakalandı - Son Dakika
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Uyuşturucudan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari Bursa İnegöl'de yakalandı

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Uyuşturucudan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari Bursa İnegöl\'de yakalandı
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Bursa İnegöl'de uyuşturucu ticareti suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 29 yaşındaki cezaevi firarisi şahıs, polis operasyonuyla yakalandı. Cumhuriyet Mahallesi'nde saklandığı belirlenen şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilmesi bekleniyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, uyuşturucu ticareti suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan 29 yaşındaki şahıs, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Olay, İnegöl'ün Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olan Şakir Ç. (29)'nin izini tespit etti.

Şahsın Cumhuriyet Mahallesi'nde bir evde saklandığını belirleyen ekipler, adrese operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda Şakir Ç. yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA
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