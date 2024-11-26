Uzundere'de 40 Yılın En Yoğun Kar Yağışı: Hayat Durdü - Son Dakika
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Uzundere'de 40 Yılın En Yoğun Kar Yağışı: Hayat Durdü

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Erzurum'un Uzundere ilçesinde son 40 yılın en yoğun kar yağışı etkisini gösterdi. 50 cm'yi aşan kar kalınlığı yolları kapattı, ulaşımda sıkıntılar yaşandı ve elektrik kesintileri meydana geldi.

26.11.2024 09:11  Güncelleme: 09:28
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Uzundere'de son 40 yılın en yoğun kar yağışı: Hayat felç oldu

ERZURUM - Erzurum'un Uzundere ilçesi sakinleri, sabah saatlerinde son 40 yılın en yoğun kar yağışıyla uyandı. Kar kalınlığı 50 cm'yi aşarken, ilçe merkezi ve köy yolları kapandı.

Akşam saatlerinde başlayan ve sabaha kadar aralıksız süren yoğun kar yağışı, ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Çatılardan düşen kar kütleleri ilçe merkezinde park halindeki 4 araca zarar verdi. İlçe sakinleri, kapanan yollar nedeniyle ulaşımda büyük zorluklar yaşadı. Köylerde yaşayan vatandaşlar ilçe merkezine ulaşamazken, ilçe merkezindekiler de yolların açılmamasına tepki gösterdi.

Elektrik kesintisi 24 saatten uzun sürdü

Kar yağışı, beraberinde elektrik kesintilerini de getirdi. Gece saatlerinde başlayan kesinti ertesi gün akşam saatlerine kadar sürdü. Elektrik ekipleri, sorunun kaynağını kar nedeniyle devrilen ağaçların elektrik direklerine ve tellerine zarar vermesi olarak tespit etti. Henüz yapraklarını dökmemiş olan ağaçlarda biriken kar kütleleri, ağaçların devrilmesine neden oldu.

Çalışmalar sürüyor

Karayolları ve belediye ekipleri, yolları açmak ve hasar tespit çalışmalarını tamamlamak için yoğun mesai harcıyor. İlçede günlük yaşamın normale dönmesi için ekiplerin çalışmalarına hız verdiği bildirildi.

Uzundere sakinleri, uzun yıllardır bu denli yoğun bir kar yağışı görmediklerini ifade ederek yetkililerden bir an önce çözüm bekliyor.

Yoğun yağış sonrası telefon şebekelerinde de problemler yaşanmaya başlandı vatandaşlar iletişim kurmakta zorlandı. İnternet altyapısı çöktü

Uzundere\'de 40 Yılın En Yoğun Kar Yağışı: Hayat Durdü
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Uzundere'de 40 Yılın En Yoğun Kar Yağışı: Hayat Durdü - Son Dakika

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