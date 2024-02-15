Uzunköprü'de 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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Uzunköprü'de 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Uzunköprü-Keşan karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, 2 otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Kazada her iki araç da kullanılamaz hale geldi. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

15.02.2024 20:34  Güncelleme: 20:36
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Uzunköprü'de 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

EDİRNE - Uzunköprü- Keşan karayolu üzerinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden Keşan istikametine seyir halindeki 22 EC 548 plakalı otomobil, aniden yola çıkan 59 LN 007 plakalı otomobile çarptı. Refüje çıkarak durabilen her 2 aracın da kullanılamaz hale geldiği kazada 4 kişi yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112'ye ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen. İtfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan yaralıları zorlukla araçlardan çıkardı. Sağlık ekipleri ise yaralılara olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlatırken, hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Uzunköprü\'de 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Uzunköprü'de 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

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