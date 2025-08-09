Vakfıkebir\'de Eş Cinayeti

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde bir şahıs eşini önce bıçakla yaraladı, sonrasında tüfekle vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon'un Vakfıkebir ilçesine bağlı Karatepe Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde meydana gelen olayda M. Sağlam, eşi Tuğba Sağlam'ı banyoda bıçakladı. Eşini bıçakladıktan sonra yanında bulunan otomatik av tüfeğiyle ateş açan M. Sağlam, eşini yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Tuğba Sağlam'ın hayatını kaybettiği belirlendi. M. Sağlam'ın yakalanması için güvenlik güçleri tarafından geniş çaplı operasyon başlatılırken, hayatını kaybeden Tuğba Sağlam'ın cenazesi otopsi işlemleri için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON