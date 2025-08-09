Vali Çelik\'ten Hastane Ulaşımına Destek

Hakkari Valisi Ali Çelik, Hakkari Devlet Hastanesi Acil Servis Girişine ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla başlatılan yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Hakkari Devlet Hastanesi Acil Servis Girişine ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla başlatılan yol yapım çalışmalarını inceleyen Vali Çelik, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Yolun en kısa sürede tamamlanması için talimat veren Çelik, vatandaşların acil sağlık hizmetlerine daha hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşabilmesinin önemine dikkat çekti. Ulaşım altyapısındaki iyileştirmelerin sağlık hizmetlerinin etkinliğini doğrudan artıracağını vurgulayan Vali Çelik, görev yapan ekiplere kolaylıklar diledi.

İncelemelere Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu ile teknik ekip eşlik etti. - HAKKARİ