"Vali çık lan buraya" diyen gösterici tutuklandı - Son Dakika
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"Vali çık lan buraya" diyen gösterici tutuklandı

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Batman'da düzenlenen izinsiz gösteriler sırasında Vali Ekrem Canalp'e "Vali çık lan buraya" diye bağıran gösterici tutuklandı.

08.11.2024 15:58
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Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün terörle iltisaklı olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşen hapis cezası ve yürütülen terör soruşturmaları nedeniyle görevden alınmasının ardından kentte izinsiz gösteriler düzenlenmişti.

"VALİ ÇIK LAN BURAYA"

Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı gösteriler esnasında bir kişi, kayyum olarak atanan Vali Ekrem Canalp'e "Bizler kendimiz burayı seçtik, gece gündüz demeden çalıştık, halkımız burayı seçti. Bizler halkız, sizler sömürgecisiniz, terk edin burayı. Vali çık lan buraya, halkın iradesini gasp ediyorsunuz. İsrail bile sizden daha iyidir" diyerek bariyerleri devirmeye çalışmıştı.

'Vali çık lan buraya' diyen gösterici tutuklandı

TUTUKLANDI

Polisin 'dağılın' uyarısına rağmen bariyerleri devirmeye çalışan gruba müdahale edilmişti. Çıkan arbedede valiyi hedef alan açıklamalar yapan gösterici de gözaltına alınmıştı. Gösterici, işlemleri sonrası sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

"Vali çık lan buraya" diyen gösterici tutuklandı
Kaynak: İHA

Gülistan Sönük, Ekrem Canalp, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Batman, Hukuk, Terör, PKK, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 'Vali çık lan buraya' diyen gösterici tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Mehmet Yılmaz:
    tam pkkli bu belli 41 13 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Tipinden okunuyor 34 10 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    At kafalı 27 10 Yanıtla
  • Mehmet Kaynar:
    MAKYAJ AZ OLMUŞ BEĞENMEDİM. BİRDE MERDİVEN DEN DÜŞTÜ YAPIN. 30 6 Yanıtla
  • Murat Akat:
    Bir gözü sağlam kalmış ama 19 4 Yanıtla
  • Yasin Oruç:
    Paket ?? 13 4 Yanıtla
  • Mustafa Yildiz:
    DEVLET Her Zaman 18 yaşındadır CHPKK ya Taviz Yok 11 5 Yanıtla
  • Far mer:
    Valinin çıktığını anladık yüzünden belli hani erkektin ya ne oldu. 11 4 Yanıtla
  • Desperado null:
    yorum yapanlar nasil da korkuyorlar 4 10 Yanıtla
  • Necati Çarboğa:
    Vali senin A…….nı sevsin,Bak ne güzel Sevmişler seni 7 4 Yanıtla
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