Vali Gül: "Tedbir amacıyla 30 ev boşaltıldı" - Son Dakika
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Vali Gül: "Tedbir amacıyla 30 ev boşaltıldı"

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Vali Gül: "Tedbir amacıyla 30 ev boşaltıldı"İSTANBUL Gaziosmanpaşa'da dün meydana gelen toprak kayması ile ilgili İstanbul Valisi Davut gül açıklamalarda bulundu.

20.04.2024 09:14
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Vali Gül: "Tedbir amacıyla 30 ev boşaltıldı"

İSTANBUL Gaziosmanpaşa'da dün meydana gelen toprak kayması ile ilgili İstanbul Valisi Davut gül açıklamalarda bulundu. Vali Gül, "Tedbir amacıyla 30 ev boşaltıldı" dedi.

Kaynak: İHA

Gaziosmanpaşa, Davut Gül, İstanbul, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Vali Gül: 'Tedbir amacıyla 30 ev boşaltıldı' - Son Dakika

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