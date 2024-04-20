Vali Gül: "Tedbir amacıyla 30 ev boşaltıldı"
İSTANBUL Gaziosmanpaşa'da dün meydana gelen toprak kayması ile ilgili İstanbul Valisi Davut gül açıklamalarda bulundu. Vali Gül, "Tedbir amacıyla 30 ev boşaltıldı" dedi.
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda lav silahı ve el bombası dahil olmak üzere 455 adet suç unsuru ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 kişi gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca ruhsatsız silahlar, fişekler, tarihi eser niteliği taşıyan objeler ve iletişim cihazları da ele geçirildi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için suç organizasyonlarına karşı mücadelesini sürdürdüğünü açıkladı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otomobilin yaya geçidinde hızla çarparak savurduğu yaşlı adam ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, saat 11.30 sıralarında Oba Mahallesi Çevreyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. yönetimindeki 07 AYG 093 plakalı otomobil, yaya geçidinden geçtiği esnada Ali A.'ya çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada ağır yaralanan Ali A.'yı ilk müdahalenin ardından ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, araç sürücüsü S.K. gözaltına alındı. Öte yandan kaza çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde yaya geçidinden geçmekte olan Ali A.'ya 07 AYG 093 plakalı aracın çarptığı anlar yer aldı. Yaşlı adamın çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulduğu görüldü.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda lav silahı, el bombası, ruhsatsız tabanca, tüfek, fişek, sikke, kılıç, mızrak, ok ucu, taş sütun, İslami Döneme ait miğfer takımı, tarihi eser niteliği taşıyan objeler ve el telsizi gibi toplamda 455 adet suç unsuru ve tarihi eser ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 kişi gözaltına alındı.
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