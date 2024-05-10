Vali Toraman: Yılın ilk dört ayında asayiş olayları sonucu 181 şahıs tutuklanmış - Son Dakika
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Vali Toraman: Yılın ilk dört ayında asayiş olayları sonucu 181 şahıs tutuklanmış

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Elazığ Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Elazığ'ın huzuru asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı çerçevesinde 2024 yılının ilk dört ayına ait veriler paylaştı. Vali Toraman, yaptığı konuşmada, Elazığ'da asayiş olaylarının azaldığını ve suçluların yakalanmasında artış olduğunu belirtti. Ayrıca, narkotik suçlarla mücadelede de önemli operasyonlar gerçekleştirildiğini ve uyuşturucu miktarının 352 kilogram olduğunu ifade etti. Kaçakçılık, organize suçlar ve terörle mücadelede de titizlikle çalışıldığını vurgulayan Vali Toraman, yapılan operasyon sayısının arttığını ve suçla mücadelede bütün imkanların kullanıldığını söyledi.

10.05.2024 16:50
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Vali Toraman, "Yılın ilk dört ayında asayiş olayları sonucu 181 şahıs tutuklanmış"

ELAZIĞ - Elazığ Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Elazığ'ın huzuru asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı çerçevesinde 2024 yılının ilk dört ayına ait veriler paylaştı.

Elazığ Valiliği tarafından asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıya, Vali Doç. Dr. Ömer Toraman'ın yanı sıra İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Evren katıldı. Toplantıda konuşan Vali Doç. Dr. Toraman, Elazığ'da 2023 yılının ilk 4 ayı ile 2024 yılının ilk 4 ayında meydana gelen asayiş olaylarına ilişkin istatistikleri paylaştı.

Kent genelinde yürütülen çalışmalar ve operasyonlar hakkında bilgi veren Vali Ömer Toraman, "İlimizin huzur ve güvenliği adına bir taraftan önleyici kolluk hizmetlerini yürütüyoruz diğer taraftan da suçluları yakalanması ve suç hadiselerinin aydınlatılması için çalışıyoruz. İlimizde 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren ilk dört aylık dönemde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İI Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından özverili çalışmalar ve gerçekleştirilen operasyonlar sonucu, meydana gelen olaylar 2023 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında evden, işlerinden, kurumdan ve otodan hırsızlık olaylarının toplam sayısında yüzde 33'lük bir düşüş görülmüştür" dedi.

Gasp olaylarında da yüzde 39 oranında düşüş sağlandığını aktaran Toraman, " Kasten yaralama olaylarında da geçen yıla oranla yüzde 5 oranında düşüş görülmüştür. Yılın ilk dört ayında asayiş olayları sonucu 181 şahıs tutuklanmış ve 204 şahıs adli kontrol kararı ile denetim altına alınmıştır. Yapılan sorgulamalar ve gerçekleştirilen operasyonlar sonucu hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 566 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilmiş ve ifadeye yönelik aranan 729 şahıs da yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir. Yakalama oranını geçen yılın aynı dönemleriyle mukayese ettiğimiz zaman yüzde 47'Iİk bir artış olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

Narkotik suçlarla mücadele çalışmalarına değinen Vali Doç. Dr.Toraman, " Burada da hem İl Jandarma Komutanlığı hem de İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadelede amansız takiplerini sürdürüyorlar. Uyuşturucu imalatçılarına, satıcılarına ve kullanıcılarına dönük takiplerini yoğun bir şekilde yürütüyorlar. Bu çerçevede yılın ilk dört ayında 874 operasyon icra edildiğini söyleyebiliriz. Bu operasyonların neticesinde geçen yılla mukayese ettiğimizde yakalana şüpheli sayısında yüzde 56'lık bir artışa tekabül ediyor. 836 şahıs narkotik suçlarla mücadele kapsamında şüpheli olarak yakalanmış ve haklarında işlemler yürütülmüştür. Bu yakalanan şahıslardan 84'ü adli mercilerimizce tutuklanarak cezaevine sevk edilmiştir. Geçen yıl oranla tutuklamalarda da yüzde 79'luk bir artışa tekabül ediyor. Ayrıca 327 şüpheli hakkında da adli kontrolle denetim kararı verilmiştir. Operasyonlarımızın sayısı geçen yıla göre yüzde 80'lik bir artışa tekabül ediyor. Uyuşturucu ile mücadele konusunda toplumun bilgilendirilmesi çerçevesinde yürüttüğümü projeler var. En İyi Narkotik Polis Anne, Narko Yetişkin ve Narko Gençlik gibi bu projeler çerçevesinde eğitim faaliyetlerimizde şu ana kadar ilk 4 ayda 10 bin 451 kişiye ulaştık. Bu ilk 4 ayda yapılan operasyonlar neticesinde ele geçirilen uyuşturucunun toplam miktarı, 352 kilogram. Ayrıca, 17 bin 430 adet da uyuşturucu hap ele geçirildi" şeklinde konuştu.

Kaçakçılık ve organize suçlarla ve terörle mücadeledeki çalışmalarında da titizlikle yürütüldüğünü ifade eden Toraman, " Yine bu kapsamda da yılın ilk 4 ayında kolluk kuvvetlerimiz 159 operasyon gerçekleştirmiş. Bu operasyonlar neticesinde yakalanan şüphelilerden 59 şüpheli, tutuklandı, 27 şahıs hakkında da adli kontrol kararı verildi ve onların takipleri yapılıyor. Operasyon sayısını geçen yılla mukayese ettiğimizde yaklaşık yüzde 37'lik bir artış var. Operasyon sayılarını arttırarak baskımızı suç ve suç ile mücadelede bütün imkanlarımızı kullanarak devam edeceğiz. KOM çerçevesinde daha önce işlediği suçlardan dolayı haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve adli makamlarca adliyeye çağırılan şahısların yakalanması için da yoğun çaba harcanıyor. Bu çerçevede yakalanan ve cezaevine teslim edilen şahısların sayısında geçen yılla mukayese ettiğimizde de yaklaşık yüzde 79'luk bir artış söz konusu. Hem fiziksel alanda terörle mücadeleyi kapsadığı gibi sanal alemde de terör suçları da mücadele etkin bir şekilde yürütülüyor. Bu minvalde yılın ilk 4 ayında 77 işlem yapıldı. Bu yapılan işlemler içerisinde 4 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş, 4 şahıs hakkında da adli kontrol kararı verilmiştir" dedi.

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlar, Güvenlik, Suç, Operasyon, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Vali Toraman: Yılın ilk dört ayında asayiş olayları sonucu 181 şahıs tutuklanmış - Son Dakika

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