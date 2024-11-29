Kırklareli Valisi Uğur Turan, trafik ve asayiş uygulama noktasındaki ekiplerin çalışmalarını inceledi.
Kırklareli İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, Vali Uğur Turan'a ekiplerin sürücülere karşı yaptıkları denetimler hakkında bilgi verdi. Turan, daha sonra noktalarda durdurulan sürücülere güvenli ve hayırlı yolculuklar diledi.
Turan, halkın güvenliği için çalışan ekiplere teşekkür ettiğini belirtti. - KIRKLARELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Vali Turan'dan Trafik Denetimlerine Ziyaret - Son Dakika
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