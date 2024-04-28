Vali Varol, 2 polisin şehit olduğu polis merkezinde incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Vali Varol, 2 polisin şehit olduğu polis merkezinde incelemelerde bulundu

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Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman'da bir polis tarafından açılan ateş sonucu karakol amiri ve ekipler amiri şehit olduğu polis merkezinde incelemelerde bulundu. Vali Varol, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından ayrıldı.

28.04.2024 03:02
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Vali Varol, 2 polisin şehit olduğu polis merkezinde incelemelerde bulundu

ADIYAMAN - Adıyaman'da bir polis tarafından açılan ateş sonucu karakol amiri ve ekipler amiri şehit olduğu polis merkezinde Adıyaman Valisi Osman Varol tarafından incelemelerde bulunuldu.

Akşam saatlerinde Altınşehir Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezinde polis memuru S.U.Ş., tarafından polis merkezi içerisinde polis merkezi amiri Başkomiser Kamuran Ü., ve asayiş şube ekipler amiri Gökhan Ö., silahla vurularak şehit edilmişti. S.U.Ü., ise burada bulunan diğer polis ekiplerinin bacağına ateş etmesi sonucu yaralanmış ve etkisiz hale getirilerek hastaneye kaldırılmıştı. Meydana gelen olay sonrasında Adıyaman Valisi Osman Varol, polis merkezine gelerek incelemelerde bulundu.

İl Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren'in izinli olması ve Adıyaman'da olmamasından dolayı polis merkezine Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman'da gelerek burada incelemelerde bulundu. Gecenin geç saatlerine kadar incelemelerde bulunan Vali Osman Varol, daha sonra polis merkezinden ayrıldı.

Vali Varol, 2 polisin şehit olduğu polis merkezinde incelemelerde bulundu
Kaynak: İHA

Osman Varol, Adıyaman, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Vali Varol, 2 polisin şehit olduğu polis merkezinde incelemelerde bulundu - Son Dakika


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