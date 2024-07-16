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Valilikten Soma yangınına ilişkin açıklama

Manisa Valiliği, Soma ilçesinde devam eden yangına ilişkin açıklama yaptı. Yangına müdahale için 16 hava aracı, 122 kara aracı ve 334 personel görevlendirildi. Yangın sebebiyle bazı mahalleler tedbir amaçlı boşaltıldı.

16.07.2024 21:41
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Valilikten Soma yangınına ilişkin açıklama

MANİSA - Manisa'nın Soma ilçesinde devam eden yangına ilişkin Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada "16 hava aracı (1 gece görüşlü helikopter), 122 kara aracı, 334 personel ile müdahale devam etmektedir. Yangın sebebiyle Tekeli Işıklar Mahallesi (90 hane) ve Bayat Mahallesi (150 hane) tedbir amaçlı boşaltılmıştır" denildi.

Manisa Valiliği Soma ilçesinde çıkan yangına ilişkin açıklamalarda bulundu. Valilikten yapılan açıklamada "Bugün saat 12.18 civarında İlimiz Soma İlçesi Deniş Mahallesi ormanlık alanda meydana gelen yangına ilk müdahale 12.28'de ekiplerimiz tarafından yapılmıştır. Yangına; 16 hava aracı (1 gece görüşlü helikopter), 122 kara aracı, 334 personel ile müdahale devam etmektedir. Yangın sebebiyle Tekeli Işıklar Mahallesi (90 hane) ve Bayat Mahallesi (150 hane) tedbir amaçlı boşaltılmıştır. Yangının Çevircek Mahallesine sirayet etme ihtimaline karşı gerekli tedbirler alınmıştır. Bölgede tedbir amaçlı elektrik kesilmiştir. 40-60 km/s bulan rüzgarın etkisi altında olan bölgede yangına müdahale devam etmektedir. Yangın dolayısıyla herhangi bir can kaybımız bulunmamaktadır. Yangınlara karşı tüm vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması hususunu önemle rica ederiz" denildi.

Büyükşehir, Soma'daki orman yangınının söndürülmesi için seferber

Öte yandan yangına Orman İşletme Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekiplerin yanı sıra MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri de yangının kontrol altına alınması için seferber oldu. Büyükşehir ile MASKİ tarafından söndürme çalışmalarına su takviyesi yapılırken, Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı tanker desteği sağlıyor, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından da ekiplere ve vatandaşlara kumanya dağıtımı gerçekleştiriliyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Valilikten Soma yangınına ilişkin açıklama - Son Dakika

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