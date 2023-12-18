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Van'da 11 Kilo 500 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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Van'da 11 Kilo 500 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda 11 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildiği belirtildi. Bir şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi.

Van\'da 11 Kilo 500 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
18.12.2023 - 09:20,
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Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 11 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde, 11 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Van'da 11 Kilo 500 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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