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Van'da 19 kişi tutuklandı

Van\'da 19 kişi tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, suç ve suçlularla mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 19 kişinin tutuklandığı belirtildi. Ayrıca yapılan operasyonlarda tabanca, kurusıkı tabanca, fişek, bıçak, altın takılar, muhtelif malzemeler, kaçak sigara ve sahte pasaport ele geçirildiği ifade edildi.

12.02.2024 09:47
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Van'da çeşitli suçlardan aranması bulunan 19 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde 6136 ve 5729 sayılı Kanun'a muhalefet olaylarında; 4 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 36 adet fişek, 1 adet bıçak ele geçirilmiştir. Hırsızlık sonucu olduğu tespit edilen 8 adet altın bilezik, 1 altın kolye, 425 parça muhtelif malzeme ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edilmiştir. Diğer suçlardan ise 467 paket kaçak sigara, 1 adet sahte pasaport ele geçirilmiştir. 5326 sayılı Kanun'a muhalefetten 4 şahsa 25 bin 400 TL idari para cezası uygulanmıştır. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından toplam 91 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 71 şahıs yakalanmış, 19 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Van'da 19 kişi tutuklandı - Son Dakika
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