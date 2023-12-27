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Van'da 4 çocuk annesi kadın kocasının sevgilisiyle minibüste kavga etti - Son Dakika
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Van'da 4 çocuk annesi kadın kocasının sevgilisiyle minibüste kavga etti

Van'da bir kadın, eşinin sevgilisiyle minibüste karşılaşarak kavga etti. Kadın, sevgiliye küfürler savurdu, tokat attı ve saçını çekerek yere attı. Minibüstekilerin araya girmesiyle kadın indirildi, kocası ve sevgilisi ise yolculuğa devam etti.

Van\'da 4 çocuk annesi kadın kocasının sevgilisiyle minibüste kavga etti
27.12.2023 - 09:38,
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Van'da 4 çocuk annesi bir kadın, minibüste karşılaştığı kocasının sevgilisiyle saç saça baş başa kavga etti.

Edinilen bilgilere göre, eşini takip eden bir kadın, kocası ve sevgilisinin bindiği minibüse bindi. Minibüste kocasının sevgilisine küfürler savuran kadın, hıncını alamayarak tokat attı, yetmedi saçını çekip kadını yere attı. Minibüstekilerin araya girmesiyle 4 çocuk sahibi olduğunu söyleyen kadın minibüsten indirilirken, kocası ile sevgilisi de aynı minibüste yola devam etti. - VAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Van'da 4 çocuk annesi kadın kocasının sevgilisiyle minibüste kavga etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da 4 çocuk annesi kadın kocasının sevgilisiyle minibüste kavga etti - Son Dakika
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