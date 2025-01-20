Van'da 5 Bin 838 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi - Son Dakika
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Van'da 5 Bin 838 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Van'da polis, uyuşturucu ticareti yapan 3 şüpheliye ait 5 bin 838 adet sentetik ecza ele geçirdi.

20.01.2025 10:40
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Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 5 bin 838 adet sentetik ecza ele maddesi ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde, 5 bin 838 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van'da 5 Bin 838 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi - Son Dakika

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