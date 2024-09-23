Van\'da 66 Milyon TL\'lik Altın Ele Ge geçirildi

Van'da 66 milyon TL değerinde altın ele geçirildi
VAN - Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda piyasa değeri yaklaşık 66 milyon TL olan gümrük kaçağı 22 adet külçe (kilo) altın ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılığın önlenmesi amacıyla operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Gerçekleştirilen operasyon neticesinde tespit edilen bir araçta yapılan aramada; piyasa değeri yaklaşık 66 milyon TL olan gümrük kaçağı 22 adet külçe (kilo) altın ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında gerekli
yasal işlemlere başlanılmıştır" denildi
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