Van'da 66 Milyon TL'lik Altın Ele Ge geçirildi - Son Dakika
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Van'da 66 Milyon TL'lik Altın Ele Ge geçirildi

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Van'da yapılan operasyonda 66 milyon TL değerinde 22 adet gümrük kaçağı altın ele geçirildi.

23.09.2024 23:14
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Van'da 66 milyon TL değerinde altın ele geçirildi

VAN - Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda piyasa değeri yaklaşık 66 milyon TL olan gümrük kaçağı 22 adet külçe (kilo) altın ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılığın önlenmesi amacıyla operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Gerçekleştirilen operasyon neticesinde tespit edilen bir araçta yapılan aramada; piyasa değeri yaklaşık 66 milyon TL olan gümrük kaçağı 22 adet külçe (kilo) altın ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında gerekli

yasal işlemlere başlanılmıştır" denildi

Van\'da 66 Milyon TL\'lik Altın Ele Ge geçirildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van'da 66 Milyon TL'lik Altın Ele Ge geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da 66 Milyon TL'lik Altın Ele Ge geçirildi - Son Dakika
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