Van'da 7 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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Van'da 7 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Van\'da 7 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Polis, Van'da yürütülen operasyonla 7 kilo 415 gram metamfetamin yakaladı. İki şüpheli gözaltında.

24.02.2025 10:45
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Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar soncunda 7 kilo 415 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde, 7 kilo 415 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van'da 7 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika

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