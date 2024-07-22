Van'da 71 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Van'da 71 kişi tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, suç ve suçlularla mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda 71 kişinin tutuklandığı belirtildi. Yapılan operasyonlarda 11 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 145 adet fişek ve diğer malzemeler ele geçirildiği ifade edildi.

22.07.2024 09:27
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Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan 71 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında

Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde 6136 ve 5729 Sayılı Kanun'a Muhalefet olaylarında; 11 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 145 adet fişek ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından toplam 234 şahıs yakalanmış, 265 yıl 12 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 71 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van'da 71 kişi tutuklandı - Son Dakika

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