Van'da Anne Sancar'dan PKK Protestosu - Son Dakika
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Van'da Anne Sancar'dan PKK Protestosu

Van\'da Anne Sancar\'dan PKK Protestosu

Anne Nazlı Sancar, 68 evladını PKK'dan kurtardıklarını ve eylemlerine devam ettiklerini duyurdu.

14.11.2024 22:21
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Van'da terör örgütü PKK tarafından kız çocuğu dağa kaçırılan anne Nazlı Sancar, şu ana kadar 68 evlatlarını terörün pençesinden kurtardıklarını söyledi.

Van'da terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 91'inci haftada da eylemlerini sürdürüyor. Evlatları terör örgütü PKK tarafından farklı tarihlerde dağa kaçırılan 35 aile, ellerindeki dövizlerle DEM Parti İl Başkanlığının önüne kadar yürüdü. DEM Parti ve PKK aleyhine slogan atan aileler, burada bir açıklama yaptı.

"Mücadelemiz boşuna gitmiyor"

Aileler adına konuşan anne Nazlı Sancar, terör pençesinde bir evlat daha kurtardıklarını belirtti. Annelerin şu ana kadar 68 evladını terörden kurtardıklarını ifade eden Sancar, "Allah'ın izniyle, devletimizin gücüyle bu mücadelemiz boşuna gitmiyor. Bunlar müzikle bizim sesimizi bastıramaz. Biz düşmanın karşısında boynumuzu eğmiyoruz. Kendi çocuklarını dağlara, mağaralara göndersinler. Bizim de çocuklarımızın elindeki kalemleri kırdılar ve o kalemin yerine silah verdiler" dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısına da değinen Sancar, "Bu benim şahsi görüşüm; vicdanım rahat değil. Çocuklarımızın katili, bir terörist başı nasıl meclise girer? Onları hiçbir şekilde meclisimizde ve bayrağımızın altında istemiyoruz. Çünkü onlar bu bayrağa layık değiller, onlar bu bayrağı da sevmiyorlar" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İHA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Terör, PKK, van, Son Dakika

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