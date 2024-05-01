Van'ın Gürpınar ilçesinde çay yüklü tır devrildi, 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Van'ın Gürpınar ilçesinde çay yüklü tır devrildi, 1 kişi ağır yaralandı

Van\'ın Gürpınar ilçesinde çay yüklü tır devrildi, 1 kişi ağır yaralandı

Van'ın Gürpınar ilçesinde çay yüklü bir tırın devrilmesi sonucu 1 kişi ağır yaralandı. Kaza, Van-Başkale karayolu üzerindeki Zernek Barajı mevkiinde meydana geldi. Tırın devrilmesiyle birlikte yol trafiğe kapandı ancak jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi alması ve tırın kaldırılmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı.

01.05.2024 16:38
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Van'ın Gürpınar ilçesinde çay yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Van- Başkale karayolu üzerindeki Zernek Barajı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, İran İslam Cumhuriyeti uyruklu şoförün idaresindeki çay yüklü tır, Gürpınar ilçesi istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü ağır yaralanırken, devrilen tırdan dolayı yol da trafiğe kapandı. Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi alması ve tırın kaldırılmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van'ın Gürpınar ilçesinde çay yüklü tır devrildi, 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika

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