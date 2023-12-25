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Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 9 tutuklama - Son Dakika
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Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 9 tutuklama

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 21 organizatörden 9'u tutuklandı.

25.12.2023 - 09:30,
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Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 9 organizatör tutuklandı

VAN - Van'da "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 21 organizatörden 9'u tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan operasyonlarda, 21 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 9 organizatör tutuklanmıştır" denildi.

Van\'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 9 tutuklama
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 9 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 9 tutuklama - Son Dakika
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