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Van'da göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti operasyonu: 8 kişiden biri tutuklandı - Son Dakika
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Van'da göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti operasyonu: 8 kişiden biri tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yaptığı iddia edilen 8 kişiden biri tutuklandı. Operasyonlar devam ediyor.

Van\'da göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti operasyonu: 8 kişiden biri tutuklandı
08.01.2024 - 09:43,
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Van'da "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 8 kişiden biri tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan operasyonlarda; 8 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 1 organizatör tutuklanmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Van'da göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti operasyonu: 8 kişiden biri tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti operasyonu: 8 kişiden biri tutuklandı - Son Dakika
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