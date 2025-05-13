Van\'da Güvenlik Değerlendirme Toplantısı

Van Valisi Ozan Balcı başkanlığında "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Vali Yardımcısı Önder Koç, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, 6. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ümit Çelik, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Hakan Fırat, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanı Binbaşı Fırat Aslan'ın da katıldığı toplantıda konuşan Vali Ozan Balcı, "Başta terörle mücadele faaliyetlerine, asayiş ve güvenliğin sağlanmasına, aranan şahısların yakalanmasına, çocuk ve gençlerin korunmasına, trafik denetimlerine, göçmen kaçakçılığı, narkotik suçlarla mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, siber suçlarla mücadele faaliyetleri ile konaklama tesislerimizin durumuna yönelik çalışmalarımızı sizlerle paylaşmak istiyorum. Huzurun Yüzyılında Van'ımızın huzuru ve siz değerli hemşehrilerimizin güvenliğinin sağlanması kapsamında ilimizde 5.138 polis ve 4.473 jandarma personeli görev yapmaktadır. Nisan ayı içerisinde kolluk birimlerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 1.488 olaya müdahale edilmiş ve olayların aydınlatılma oranı yüzde 97'dir. Terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerine karşı mücadelemiz ve operasyonlarımız kararlılıkla devam etmekte olup ilimizde terör örgütlerine yönelik 43 operasyonda, 87 şahsa adli işlem yapılmış ve 10 şahıs tutuklanmıştır. asayiş olaylarında; 167 mal varlığına karşı, 655 kişilere karşı, 38 hırsızlık, 28 dolandırıcılık olayı meydana gelmiştir. Aldığımız tedbirler sonucu; jandarma bölgesinde evden ve otodan hırsızlık, motosiklet ve oto hırsızlığı, kapkaç, yankesicilik, cinsel taciz ve saldırı olayları ile polis bölgesinde ise kapkaç ve motosiklet hırsızlığı olayları olmamıştır. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik; suç ve suçlarla mücadelemiz aralıksız devam etmekte olup 668 aranması bulunan şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir. Bu şahısların 263'ü hapis cezası ile 405'i ifadeye yönelik aranması bulunan şahıslardır. 'Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Güvenli Okul Projesi' kapsamında; okul çevrelerimizin daha güvenli hale getirilmesi, çocuk ve gençlerimizin daha sağlıklı, güvenli bir eğitim alabilmeleri için 65 okul çevresi ziyareti yapılarak okul çevresinde bulunan 59 park-bahçe, 42 kahvehane ve 30 diğer umuma açık yer kontrol edilmiştir. (2025 yılı Nisan ayı içerisinde okul çevrelerimizde 6 olay meydana gelmiştir.) Trafik konusunda; alınan tüm tedbirlere rağmen ilimizde; 150 trafik kazası meydana gelmiş, 254 şahıs yaralanmış ve 6 vatandaşımız vefat etmiştir. (Jandarma sorumluluk bölgemizde ise geçtiğimiz ay içerisinde ölümlü trafik kazası meydana gelmemiştir.) Trafikte can ve mal güvenliğinin sağlanması için yapılan denetimlerde; 159.812 araç kontrol edilmiş, kontrollerde 16.061 araç ve sürücülerine cezai işlem uygulanmış ve 686 araç trafikten men edilmiştir. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele amacıyla 213 operasyonda 133 organizatör hakkında işlem yapılmış ve 600 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Narkotik suçları ile mücadele faaliyetlerinde; ilimizde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasının veya ticaretini yapılmasının önlenmesine yönelik çalışmalarımız neticesinde 135 operasyon yapılarak 168 şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. Narkotik suçları ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda; 6 kg eroin, 246 kg metamfetamin, 37 kg skunk ve 745 adet sentetik ecza ele geçirilmiştir. Madde bağımlılığı ve uyuşturucu ile mücadele alanında vatandaşlarımızın farkındalığının artırılması ve gençler arasında uyuşturucu kullanımının önlenmesi amacıyla 30 etkinlikte 596'sı anne/anne adayı olmak üzere 1.781 kişiye bilgilendirme yapılmıştır. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetlerinde; olay sayımız geçmiş döneme kıyasla yüzde 36 artış göstererek 202'ye çıkmış ve bu olaylarda 273 şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. İlimizde kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda; 116 adet silah, 50.558 paket sigara, 183 adet cep telefonu, 6.356 litre akaryakıt, 69 adet elektronik sigara, 1 adet sahte yol izin belgesi, 66 kilo 668 gr altın, 105.600 adet makaron, 31.750 adet ilaç, 9 milyon 760 bin TL, 107 bin Dolar ve 103 bin Euro para ele geçirilmiştir. Ayrıca; organize suçlarla mücadele kapsamında 1 suç örgütüne operasyon yapılmış ve 4 şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır. Siber suçlarla mücadele faaliyetlerinde; nisan ayında 153 siber olayı meydana gelmiş, 26 şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. Siber farkındalık ve bilinçlendirme faaliyeti kapsamında 13.432 kişiye bilgilendirme yapılmıştır. Konaklama tesisi faaliyet durumu; ilimizde 9 tesisin yapılan denetimler sonucu kapanmasıyla 167 konaklama tesisi faaliyet göstermekte olup yapılan kontrol ve denetlemelerimiz devam etmektedir. Hayvan barınak durumu ve başıboş sokak hayvanlarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; İpekyolu ilçesinde bulunan "Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde" tedavisi, kısırlaştırılması, aşılanması ve bakımı yapılan hayvanların, Edremit ilçesinde bulunan 2.500 sokak hayvanı kapasiteli doğal yaşam alanlarında barınma ve bakım gibi hizmetleri yerine getirilmekte olup sahipsiz ve başıboş hayvanlarla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir" şeklinde konuştu.

Vali Balcı, kentte huzur ve güvenliğin devamı için çalışmaların devam ettiğini belirterek, güvenlik ve huzurun sağlamasında gece gündüz, kar-çamur demeden valilik koordinasyonunda fedakarca görev yapan jandarma, polis ve sahil güvenlik birimlerimize teşekkür etti. - VAN