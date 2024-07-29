Van'da Jandarma Operasyonunda 7 Kişi Tutuklandı

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Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 7 kişi tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 22 - 28 Temmuz 2024 tarihleri arasında icra edilen faaliyetlerde bin 609 devriye yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "72 bin 558 şahıs ve 63 bin 412 araç kontrol edilmiştir. Arandığı tespit edilen; dolandırıcılıktan 19, terör suçundan 3, hırsızlıktan 4, diğer suçlardan 31 şahıs olmak üzere toplam 57 şahıs yakalanmış olup 7'si tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - VAN