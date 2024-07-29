Van'da Jandarma Operasyonunda 7 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Van'da Jandarma Operasyonunda 7 Kişi Tutuklandı

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen faaliyetler sonucunda bin 609 devriye yapıldığı ve 72 bin 558 kişi ile 63 bin 412 aracın kontrol edildiği belirtildi. Yapılan kontrollerde dolandırıcılık, terör suçu, hırsızlık ve diğer suçlardan aranan toplam 57 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

29.07.2024 14:06
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Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 7 kişi tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 22 - 28 Temmuz 2024 tarihleri arasında icra edilen faaliyetlerde bin 609 devriye yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "72 bin 558 şahıs ve 63 bin 412 araç kontrol edilmiştir. Arandığı tespit edilen; dolandırıcılıktan 19, terör suçundan 3, hırsızlıktan 4, diğer suçlardan 31 şahıs olmak üzere toplam 57 şahıs yakalanmış olup 7'si tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

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