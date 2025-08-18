Van\'da Kaçak Balık Avına Ceza

Van'ın Muradiye ilçesinde ağla kaçak balık avlayan 2 kişiye 25 bin 670 TL idari para cezası uygulandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca Muradiye ilçesi Sarımemet Baraj Göleti'nde germe ağ kurmak suretiyle kaçak balık avı yapıldığı tespit edilmiştir. Kaçak avcılıkta kullanılan 4 adet farklı ebat ve uzunlukta toplam 200 metre germe ağ, kaçak olarak avlandığı tespit edilen 69 Sazan balığı ve 19 Alabalık cinsi su ürünü Muradiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerine teslim edilmek üzere muhafaza altına alınmıştır. Germe ağ içerisinde takılı bulunan yaklaşık 250 canlı Sazan ve 65 Alabalık cinsi balığın doğaya tekrar kazandırılması maksadıyla Sarımemet Baraj Göleti'ne salımı yapılmıştır. Kaçak avcılık yaptığı tespit edilen 2 şahıs hakkında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında gerekli idari para cezası uygulanmak üzere tutanak tanzim edilmiş olup; Muradiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri görevlileri tarafından şahıslara 1380 SK. 36/k-1 maddesi uyarınca ayrı ayrı 12 bin 835 TL toplamda 25 bin 670 TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi. - VAN