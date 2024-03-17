Van\'da kafes avcılığı yapanlara ceza kesildi

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Van'da kafes avcılığı yapan 3 kişiye 48 bin 765 TL idari para cezası kesildi

Değişik tarihlerde ele geçirilen kafesler ve tuzak malzemeleri yakılarak imha edildi

VAN - Van'ın Erciş ve Gürpınar ilçelerinde kafes avcılığı yapan 3 kişiye toplam 48 bin 765 TL idari para cezası kesilirken, 6 kınalı keklik ile kafese el konuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Şube Müdürlüğü'ne bağlı Erciş ve Milli Park Şefliği ve Erciş Çelebibağı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile birlikte av koruma ve kontrol çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde Erciş ilçesinde kafes avcılığı yaptıkları tespit edilen 2 şahıs hakkında av kabahat tutanağı düzenlenmiş olup, 6 kınalı kekliğe ve kafes ve tuzaklama malzemelerine el konuldu. Şahıslar hakkında ise toplam 21 bin 276 TL idari para cezası ile 8 bin 600 TL tazminat kararı alınacak.

Öte yandan DKMP Van Şube Müdürlüğü ile Gürpınar Güzelsu Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile birlikte bölge yaptıkları çalışmalar sonucu kafes avcılığı yaptığı tespit edilen 1 kişi hakkında av kabahat tutanağı düzenlendi. Yasadışı ele geçirilen 6 kınalı kekliğe el konulurken, şahıs hakkında kafes avcılığı yapmaktan 10 bin 689 TL idari para cezası ile 8 bin 200 TL Tazminat bedeli uygulama kararı alınacak.

Ele geçirilen kınalı keklikler gerekli sağlık kontrolünden geçirilip uygun koşullar sağlandıktan sonra doğal ortamlarına bırakılacaktır. El konulan kafes ve tuzaklama malzemeleri imha edilecek. DKMP, destekleri için Erciş Çelebibağı Jandarma Karakol Komutanlığı ile Gürpınar Güzelsu Jandarma Karakol Komutanlığı personeline çok teşekkür etti.

"Ele geçirilen kafesler yakılarak imha edildi"

DKMP ekipleri, il genelinde farklı tarihlerde kafes avcılarından ele geçirilen çok sayıda tuzaklama malzemelesi ve kafesler yakılarak imha edildi.