Van'da kamyonun damperi üst geçide takıldı, trafik patika yoldan sağlandı - Son Dakika
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Van'da kamyonun damperi üst geçide takıldı, trafik patika yoldan sağlandı

Van\'da kamyonun damperi üst geçide takıldı, trafik patika yoldan sağlandı

Van'ın Tuşba ilçesinde bir kamyonun damperi üst geçide takıldı. Kamyonun sıkışması üzerine yol trafiğe kapatılarak, trafik patika yoldan sağlandı. Kamyon uzun uğraşlar sonucu çıkartıldı ve yol temizlendikten sonra trafik normale döndü.

01.09.2024 14:49
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Van'ın Tuşba ilçesinde kamyonun açılan damperi üst geçide takıldı, trafiğin akışı uzun süre patika yoldan sağlandı.

Edinilen bilgiye göre olay, öğle vakiti Van- Erciş karayolu üzerinde bulunan Kalecik Mahallesi civarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyon seyir halinde iken tamperin açılması sonucu üst geçitte sıkıştı. Haber verilmesi üzerine bölgeye trafik ekipleri sevk edildi. Muhtelif bir kazaya sebebiyet verilmemesi için yol trafiğe kapatılarak trafik patika yoldan verildi. Üst geçitte sıkışan kamyon uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkartıldı. Kamyonun kasasında bulunan topraklar bölgeye sevk edilen karayolları ekipleri tarafından temizlendi. Trafiğin patika yoldan verilmesine rağmen yolda yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluştu. Toprağın yoldan temizlenmesinin ardından, polis ekipleri yolu ulaşıma açmasıyla trafik normale döndü. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van'da kamyonun damperi üst geçide takıldı, trafik patika yoldan sağlandı - Son Dakika

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