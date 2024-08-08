Van'da otomobil takla attı: 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Van'da otomobil takla attı: 3 kişi yaralandı

Van\'da otomobil takla attı: 3 kişi yaralandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil takla attı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

08.08.2024 16:43
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Van'ın İpekyolu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Terzioğlu Kavşağı'ndaki alt geçitte meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 09 RM 202 plakalı Volkswagen marka otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak takla attı. Kazada yaralanan biri çocuk 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van'da otomobil takla attı: 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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