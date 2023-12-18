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Van'da PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 6 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı - Son Dakika
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Van'da PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 6 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı

Van Emniyet Müdürlüğü, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların sonucunda, 11-17 Aralık 2023 tarihleri arasında PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 6 şahıs hakkında yasal işlem yapıldığını açıkladı.

Van\'da PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 6 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı
18.12.2023 - 09:17,
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Van'da PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 6 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "11-17 Aralık 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde, PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 6 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Van'da PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 6 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı - Son Dakika


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