Van'da PKK/KCK Terör Örgütü Soruşturmaları Kapsamında 13 Şahsa İşlem Yapıldı - Son Dakika
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Van'da PKK/KCK Terör Örgütü Soruşturmaları Kapsamında 13 Şahsa İşlem Yapıldı

Van\'da PKK/KCK Terör Örgütü Soruşturmaları Kapsamında 13 Şahsa İşlem Yapıldı

Van Emniyet Müdürlüğü, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların sonucunda, 5-11 Şubat 2024 tarihleri arasında PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 13 şahıs hakkında yasal işlem yapıldığını duyurdu.

12.02.2024 09:15
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Van'da PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 13 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "5-11 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde, PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 13 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Van'da PKK/KCK Terör Örgütü Soruşturmaları Kapsamında 13 Şahsa İşlem Yapıldı - Son Dakika
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