Van\'da Saldırı: Baba Öldü, 3 Kızı Yaralandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir araca uzun namlulu silahla yapılan saldırıda baba hayatını kaybederken, 3 kızı da yaralandı. Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Van'ın İpekyolu ilçesi Kale Yolu üzerinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler, bir araçtaki baba ve kızlarına kalaşnikofla saldırı düzenledi.

BABA HAYATINI KAYBETTİ, 3 KIZI YARALANDI

Saldırıda baba ve 3 kızı yaralanarak bölgeye gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen baba hayatını kaybederken, kızlarının tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, kaçan saldırgan veya saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.