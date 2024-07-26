Van'da sıkışmalı trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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Van'da sıkışmalı trafik kazası: 2 yaralı

Van'da meydana gelen sıkışmalı trafik kazasında otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, İpekyolu Caddesi yakınında adliye binası önünde gerçekleşti. Olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkışan yaralılar kurtarılarak hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

26.07.2024 00:26
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Van'da sıkışmalı trafik kazası: 2 yaralı

VAN - Van'da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen sıkışmalı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan adliye binası yakınında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, polis ve İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar ekipler tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van'da sıkışmalı trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da sıkışmalı trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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