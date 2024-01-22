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Van'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 14 kişi hakkında yasal işlem yapıldı - Son Dakika
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Van'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 14 kişi hakkında yasal işlem yapıldı

Van Emniyet Müdürlüğü, terör örgütlerinin faaliyetlerini deşifre etmek ve engellemek amacıyla yürütülen operasyonlarda 12 PKK/KCK terör örgütü üyesi ve 2 dini istismar eden terör örgütü üyesi olmak üzere toplam 14 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını açıkladı.

Van\'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 14 kişi hakkında yasal işlem yapıldı
22.01.2024 - 09:22,
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Van'da terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 14 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 12, dini istismar eden terör örgütü soruşturmaları kapsamında ise 2 şahıs olmak üzere toplam 14 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Van'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 14 kişi hakkında yasal işlem yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 14 kişi hakkında yasal işlem yapıldı - Son Dakika
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