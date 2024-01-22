Van\'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 14 kişi hakkında yasal işlem yapıldı

Van'da terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 14 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 12, dini istismar eden terör örgütü soruşturmaları kapsamında ise 2 şahıs olmak üzere toplam 14 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN