Van'ın Tuşba ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre Van-Erciş yolu üzerindeki Göllü Kavşağı'nda sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki araç çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Araçlarda yaralanan 8 kişi ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN
Son Dakika › 3. Sayfa › Van'da Trafik Kazası: 8 Yaralı - Son Dakika
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