Van\'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı

Van'ın Tuşba ilçesinde otomobilin kaldırıma çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Van- Erciş kara yolu üzerinde bulunan oto sanayi sitesi civarında meydana geldi. K.K. yönetimindeki otomobilin kaldırıma çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı. Kaza sonrası bölgeye ambulans, polis ve Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralı sıkıştıkları yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN