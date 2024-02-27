Van\'daki çığ faciasında 8 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti

8 çocuk annesi kadın çığ faciasında hayatını kaybetti
Van'daki çığ faciasında yaralananlar taburcu edildi
Trafiğe kapatılan Van- Hakkari yolunda uzun kuyruklar oluştu
VAN - Van-Hakkari kara yoluna düşen çığın sürüklediği yolcu minibüsünün şarampole yuvarlanması sonucu yaralanan 12 vatandaş, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Van-Hakkari kara yolu üzerindeki Güzeldere Geçidi bölgesine akşam saatlerinde çığ düştü. Yolda seyir halindeki 30 AAD 949 plakalı yolcu minibüsü, kar yığınlarıyla sürüklenerek şarampole yuvarlandı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken 12 kişi de yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen arama kurtarma, jandarma ve sağlık ekipleri tarafından bulundukları bölgeden alınarak ambulanslarla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralanan vatandaşlar tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Hayatını kaybeden 8 çocuk annesi Memihan Şengülen'in cenazesi ise Adli Tıp Kurumu raporunun ardından Başkale ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.
Trafiğe kapatılan yolda uzun kuyruklar oluştu
Çığ nedeniyle trafiğe kapanan Van-Hakkari yolu Güzeldere Geçidi'ndeki çalışmalar devam ediyor. Çığ komisyonu ekiplerince yapılan incelemenin ardından yolun kontrollü şekilde trafiğe açılması bekleniyor.
Öte yandan kapanan yolda yüzlerce araçlık kuyruk oluştu.
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