Van\'daki depremlerin ardından Ahmet Ercan\'dan kritik açıklama

AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre bugün Van'ın Tuşba ilçesinde 1 saat 3.2, 3.6, 4.1 ve 3.2 büyüklüklerinde depremler meydana geldi. Herhangi bir olumsuz durum yaşanmazken depremler halkta kısa süreli paniğe yol açtı. Jeofizik yüksek mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan X hesabından depremlere ilişkin açıklama yaptı.

"ARDINDAN BÜYÜK BİR DEPREM GELİRSE ŞAŞIRIRIM"

Prof. Dr. Ercan, Van'ınbir yandan kuzeye sıkıştıran Arap Kalkanı, bir yandan doğudan batıya iten İran, bir yandan Kuzey Anadolu uzantısı, bir yandan kuzeydeki diri Bitlis Yanardağı dizisinde tam bu yer kabuğunun ve itiş kakışın olduğu avkulama içinde olduğunu belirtti. Ahmet Ercan 4.2 büyüklüğündeki depremin çok olağan olduğunu söyledi. 2011'de yaşanan 7.2 büyüklüğündeki depremin korkusundan halkın kurtulamadığını belirten Ercan, "Her küçük depremde toplum irkiliyor, geriliyor. Ardından büyük bir deprem gelirse şaşırırım" dedi.