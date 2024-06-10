Van Edremit'te Kaza: 3 Kişi Yaralandı

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Van'ın Edremit ilçesinde kapalı kasa kamyonetin kaldırıma çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Şabaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismini öğrenilemeyen kapalı kasa hafif ticari kamyonetin kaldırıma çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar kaza yapan araçtan çıkartılarak ambulanslarla hastaneye kaydırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN