Van Erciş'te Hafif Ticari Araç Yoldan Çıktı: 1 Yaralı

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Van'ın Erciş ilçesinde hafif ticari aracın yoldan çıkması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Kocapınar yolu Ekiciler mevkinde meydana geldi. Süphan Demir'in yönetimindeki 65 LE 450 plakalı hafif ticari araç, bilinmeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada yaralanan sürücü Süphan Demir, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucu araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi. - VAN