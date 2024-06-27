Van Gölü'nde fırtınaya yakalanan 4 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Van Gölü'nde fırtınaya yakalanan 4 kişi kurtarıldı

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Van'ın Erciş ilçesinde şişme botla Van Gölü'ne açıldıktan sonra fırtınaya yakalanan ve kendilerinden haber alınamayan 4 kişi, insansız hava aracı tarafından yerleri tespit edildikten sonra kurtarıldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı, 112 Acil Sağlık ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda İHA ile tespit edilen 4 kişinin bulunduğu bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. 4 kişi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine götürüldü.

27.06.2024 18:07
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Van Gölü'nde fırtınaya yakalanan 4 kişi kurtarıldı

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde şişme botla Van Gölü'ne açıldıktan sonra fırtınaya yakalanan ve kendilerinden haber alınamayan 4 kişi, insansız hava aracı tarafından yerleri tespit edildikten sonra kurtarıldı.

Şişme botla Van Gölü'ne açıldıktan sonra bir daha kendilerinden haber alınamayan 4 kişi için yakınları tarafından 112 Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı, 112 Acil Sağlık ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen gece görüşlü İHA ile havadan, sahil güvenlik ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından da hem kıyıdan hem de gölde arama tarama yapıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda İHA ile tespit edilen 4 kişinin bulunduğu bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden ekipler, kaybolan kişileri sakinleştirdikten sonra Yaylıyaka bölgesindeki iskelede bekleyen 112 Acil Sağlık ekipleri teslim etti.

4 kişi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine götürüldü.

Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanı Binbaşı Fırat Aslan da tıp merkezine gelerek kurtarılan 4 kişinin sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı.

Van Gölü\'nde fırtınaya yakalanan 4 kişi kurtarıldı
Kaynak: İHA

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