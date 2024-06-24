Van Gölü'nde kaybolan şahsın arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Van Gölü'nde kaybolan şahsın arama çalışmaları devam ediyor

Van Gölü\'nde kaybolan şahsın arama çalışmaları devam ediyor

Van'ın Tuşba ilçesinde yüzmek için Van Gölü'ne girdikten sonra kaybolan şahısın arama çalışmaları beşinci gününde sürüyor. Ekipler, göldeki arama çalışmalarını büyük bir uyumluluk içerisinde yürütüyor.

24.06.2024 09:43  Güncelleme: 09:49
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Van'ın Tuşba ilçesinde yüzmek için Van Gölü'ne girdikten sonra kaybolan şahısın arama çalışmaları beşinci gününde sürüyor.

Dört gün önce Tuşba ilçesi sınırları içerisinde bulunan Çarparak Adası yakınına arkadaşları ile birlikte giden Ahmet Hilmi Hanal (22), Van Gölü'nde yüzdüğü sırada gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye Van Sahil Güvenlik Komutanlığı, Van Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği, Van ve Bitlis İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Van İtfaiye Dairesi Başkanlığı dalgıçların yer aldığı 30 kişilik dalgıç ekibi kayıp genci bulmak için çalışma yürütüyor.

Van Gölü'ndeki kayıp şahı bulmak için ekipler büyük bir uyumluluk içerisinde çalışıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, YTS ile gölün tabanının haritasını çıkarıp Rov ve Sonar bulunan teknelere bildiriyor. Buradaki ekipler verilen harita üzerinde çalışma yaparak aradıkları nesneye benzeyen cisimlerin olduğu bölgeye şamandıra bırakılıyor. Şamandıra bırakıldıktan sonra sahilde AFAD ve belediye dalgıçları şamandıralara giderek dibe doğru arama çalışmalarını yürütüyor. Yer yer 15 ile 25 metre derinliği kadar inen dalgıçlar, hem suyun soğukluğuyla, hem görüş mesafesinin düşük olmasıyla hem de akıntıyla mücadele ediyor.

Samsun Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan talep edilen Yanal Taramalı Sonar (YTS) cihazı özellikle ceset ve batık aramada, arama kurtarma faaliyetlerinde oldukça etkin bir cihazdır. Deniz tabanında yapılan farklı türde araştırmalar ve deniz tabanının araştırılmasında da bu sistemler kullanılıyor. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van Gölü'nde kaybolan şahsın arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van Gölü'nde kaybolan şahsın arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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