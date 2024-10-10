Van Gölü'nde Rojin'e Ait Kıyafet Parçaları Bulundu

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Van Gölü sahilinde Rojin'e ait olduğu iddia edilen kıyafet parçaları bulundu

VAN - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi olan ve 13 gündür aranan Rojin Kabaiş'e ait olduğu iddia edilen kıyafet parçaları Van Gölü sahilinde bulundu.

Van YYÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği birinci sınıf öğrencisi olan Rojin Kabaiş (21), üniversiteye yeni kayıt yaptırdıktan sonra Diyarbakır'dan Van'a gelip, 25 Eylül günü yurda yerleşmişti. 27 Eylül 2024 günü ise kaldığı yurtta yemek yedikten sonra Van Gölü sahiline inmek üzere ayrılırken güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde üstünde eşofmanları olan ve turnikeden geçtiği sırada telefonla ilgilendiği görülen Rojin'den 13 gündür haber alınamıyor. Diyarbakır'dan gelen baba Nizamettin ve anne Aygül Kabaiş'in de yakından takip ettiği arama çalışmalarında bugün Rojin'e ait olduğu iddia edilen kıyafet parçaları Van Gölü sahilinde bulundu. Cep telefonu, kulaklık, su ve kekin bulunduğu alandan yaklaşık 250 metre uzaklıkta Van Gölü sahilinde bulunduğu iddia edilen kıyafet parçaları için olay yeri inceleme ekipleri hemen harekete geçerek çalışma yaptı. İddia edilen alanda numuneler alan polis ekipleri, daha sonra bölgeden ayrıldı.