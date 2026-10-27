Van-Hakkari yolunda Zernek Barajı yakınında devrilen tırda 1 kişi yaralandı

VAN (İHA) – Van'ın Gürpınar ilçesinde tırın devrilmesi sonucunda 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Van- Hakkari kara yolu üzerinde bulunan Zernek Barajı yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen tır, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi üzerine devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan tır şoförü, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.