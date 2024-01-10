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Van ve Edremit saldırısı iddiaları yalanlandı - Son Dakika
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Van ve Edremit saldırısı iddiaları yalanlandı

Van'da 'X' sosyal medya platformunda yayınlanan 'Van saldırı' ve 'Edremit saldırısı' paylaşımları, yetkililerin dikkatini çekti. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, söz konusu paylaşımları yalanladı. Van Emniyet Müdürlüğü ise yapılan paylaşımların bot hesaplar tarafından oluşturulduğunu belirterek adli tahkikat başlattı.

Van ve Edremit saldırısı iddiaları yalanlandı
10.01.2024 - 01:25,
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Van'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından 'X' sosyal medya platformundan yayınlanan "Van saldırı" ve "Edremit saldırısı" paylaşımı yetkilileri harekete geçirdi.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, X platformunda "Van saldırı" ve "Edremit saldırısı" etiketleriyle yapılan paylaşımı sosyal medya hesabından yalanladı. Yapılan paylaşımda, "X platformunda bot hesaplar kullanılarak kamuoyunda panik ve infial yaratmak amacıyla, "Van saldırı" ve "Edremit saldırısı" etiketleriyle yürütülen manipülatif çalışmalara itibar etmeyiniz. Gündemdekiler (Trends) listesinde görünen bu iki başlıkla ilgili herhangi bir olay veya gelişme söz konusu değildir" denildi.

Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmalar sonucu yapılan paylaşımı yalanladı. Van Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "9 Ocak 2024 günü saat 21.30 sıralarında X sosyal medya platformunda 'Edremit Saldırısı' ve 'Van Saldırısı' etiketlerinin Türkiye gündemine girmiş olduğu görülmüştür.

Müdürlüğümüz ekiplerince yapılan araştırmalar neticesinde herhangi bir saldırı durumunun söz konusu olmadığı, bahse konu paylaşımların bot hesaplar (bilgisayar programları tarafından yönetilen sosyal medya hesapları) tarafından anlamsız kelimeler kullanılarak oluşturulduğu anlaşılmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikata başlanılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Van ve Edremit saldırısı iddiaları yalanlandı - Son Dakika


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